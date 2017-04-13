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Женская сборная Японии по волейболу тренируется с роботом (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Современные технологии используют в женской сборной Японии по волейболу. К тренировкам с командой привлечен робот, имитирующий блок, сообщает Lenta.ru.

Машина представляет собой три пары рук, передвигающихся над сеткой. Робот управляется тренерами удаленно и может развивать скорость до 3,7 метра в секунду, что значительно превышает возможности человека.

Добавим, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная Японии проиграла США в четвертьфинале.

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