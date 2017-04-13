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Андрей Кобелев: Думаю, «Динамо» в чемпионате России займет место в середине таблицы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от возвращения бело-голубых в РФПЛ.

– Сложно сказать, пойдет ли вылет в ФНЛ на пользу «Динамо». Главное, чтобы ребята поняли и осознали, что такое подэлитная лига, и больше туда не возвращались. Но главное даже не это. Клубу необходимо целенаправленно выработать стратегию развития на долгий срок и следовать ей. Не должно быть никаких шараханий из стороны в сторону. А так выходит, что сначала покупаем 15 футболистов за большие деньги, а через пару лет продаем их.

Я думаю, «Динамо» в чемпионате России займет место в середине таблицы. Хотя гарантий от возвращения в ФНЛ никто дать не может. Нужно работать на результат, – рассказал Кобелев в интервью RT. 

Московское «Динамо» досрочно обеспечило себе возвращение в российскую премьер-лигу. Это стало ясно после заключительного матча 31-го тура первенства ФНЛ, в котором «Балтика» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Команда Юрия Калитвинцева, ранее разошедшаяся миром с «Химками» (0:0), набрала 69 очков и уже не опустится ниже второго места.  

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