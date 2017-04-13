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Ромашина планирует возобновить спортивную карьеру

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина планирует возобновить спортивную карьеру.

- Наверное, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону, - сказала Ромашина ТАСС. - Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы еще год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время все покажет, но на данном этапе самое главное - это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки. 

Ромашина участвовала в трех Олимпийских играх - 2008, 2012 и 2016 годах. На Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала две золотые медали в дуэте с Натальей Ищенко и в соревнованиях групп.

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