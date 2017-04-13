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Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии
Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года
Источник: Gettyimages.ru

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что зарплата 23-летнего аргентинца вырастет до семи миллионов евро, после чего он станет самым высокооплачиваемым игроком команды наряду со своим соотечественником Гонсало Игуаином.

Дибала проводит второй сезон в «Ювентусе», куда перешел в 2015 году из «Палермо». За два года на его счету 27 голов и 17 голевых передач в 58 матчах серии A.

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.

Напомним, во вторник в ¼ финала Лиги чемпионов аргентинец сделал дубль в ворота «Барселоны» (3:0).

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