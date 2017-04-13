Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года
Форвард «Ювентуса»
Пауло Дибала продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня
2022 года.
Ранее сообщалось, что зарплата 23-летнего аргентинца вырастет до семи миллионов евро, после чего он станет самым высокооплачиваемым игроком команды наряду со своим соотечественником Гонсало Игуаином.
Дибала проводит второй сезон в «Ювентусе», куда перешел в 2015 году из «Палермо». За два года на его счету 27 голов и 17 голевых передач в 58 матчах серии A.
UFFICIALE: @PauDybala_JR rinnova con la Juventus fino al 2022 💎 https://t.co/2SFbhSPo3X #Dybala2022 pic.twitter.com/sys5e08f8t— JuventusFC (@juventusfc) 13 апреля 2017 г.
В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.
Напомним, во вторник в ¼ финала Лиги чемпионов аргентинец сделал дубль в ворота «Барселоны» (3:0).