Анатолий Алябьев: Медведцеву не дали нормально поработать в сборной

Двукратный чемпион мира Анатолий Алябьев высказался о работе Валерия Медведцева на посту старшего тренера женской сборной России в нынешнем сезоне.

«Медведцев – грамотный тренер, очень порядочный человек. В этом сезоне ему не дали нормально поработать, всех его спортсменок отсеивали от этапов Кубка мира. Если вы назначаете такого квалифицированного тренера, нельзя с ним так поступать.

Наша проблема заключается в том, что в правлении СБР сейчас практически не осталось биатлонных людей. Есть Александр Тихонов и Виктор Майгуров, остальные лишь на словах знают, что такое биатлон, и никогда не работали тренерами», – приводят «Известия» слова Алябьева.

Напомним, правление СБР до сих пор не определилось со старшим тренером женской сборной России. На этот пост рассматриваются кандидатуры Владимира Королькевича, Сергея Коновалова, Виталия Норицына и Анатолия Хованцева.

Ожидается, что окончательное решение будет принято до 20 апреля.