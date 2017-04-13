Спиридонов продлил контракт с «Енисеем» на один год

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2018 года.

28-летний Спиридонов стал лучшим бомбардиром «Енисея» в нынешнем сезоне и попал в пятерку лидеров регулярного чемпионата суперлиги по результативности в среднем за сет.

«В Красноярске ко мне хорошее отношение, люди во мне заинтересованы. Поэтому когда предложили новый контракт, я согласился. Слышал об интересе других клубов, но конкретных предложений не было. Сезон еще не завершен, но мне кажется, что я провел неплохую регулярку в «Енисее». Вернулся тот Спиридонов, который был лидером команды», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Спиридонова.

Напомним, нынешний сезон стал первым для доигровщика в «Енисее», куда он перешел летом 2016 года из «Зенита». Ранее Спиридонов выступал за «Искру» (2008-2012), «Урал» (2012-2013) и «Факел» (2013-2014).

Добавим, что «Енисей» занял седьмое место в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сыграет с «Белогорьем».