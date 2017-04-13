Антон Шипулин: Не знаю, как бороться с Фуркадом

Россиянин Антон Шипулин назвал француза Мартена Фуркада великим биатлонистом.

– Я думаю, где-то на небе было решено, что он станет великим биатлонистом. С такими уникумами очень сложно бороться. Такими были Бьорндален, Магдалена Нойнер. Он еще раз показал, что на голову сильнее всех. Я смотрю, учусь у него чему-то, но, конечно, если бы я знал его секрет, использовал бы его. Сейчас есть Фуркад – и все остальные, это просто две разные категории биатлонистов. Биатлон для него – это наркотик, он постоянно находит сильную мотивацию. Не знаю, как с ним бороться, но делаю для этого максимум, - цитирует Шипулина «Областная газета».

Напомним, что Фуркад является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира и обладателем шести Кубков мира.