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Антон Шипулин: Не знаю, как бороться с Фуркадом

Источник:  Областная газета Свердловской областиКомментарии

Россиянин Антон Шипулин назвал француза Мартена Фуркада великим биатлонистом.

– Я думаю, где-то на небе было решено, что он станет великим биатлонистом. С такими уникумами очень сложно бороться. Такими были Бьорндален, Магдалена Нойнер. Он еще раз показал, что на голову сильнее всех. Я смотрю, учусь у него чему-то, но, конечно, если бы я знал его секрет, использовал бы его. Сейчас есть Фуркад – и все остальные, это просто две разные категории биатлонистов. Биатлон для него – это наркотик, он постоянно находит сильную мотивацию. Не знаю, как с ним бороться, но делаю для этого максимум, - цитирует Шипулина «Областная газета». 

Напомним, что Фуркад является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира и обладателем шести Кубков мира.  

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