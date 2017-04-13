Марк-Андре Флери: Я старалась воспринимать игру как обычный матч регулярного чемпионата

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Коламбусом» (3:1).

32-летний канадец планировался на эту игру в качестве запасного вратаря, однако менее чем за час до матча заменил Мэтта Мюррея и сыграл с первых минут.

«Я старался воспринимать эту игру как обычный матч регулярного чемпионата, – сказал Флери. – В начале немного нервничал, возможно, из-за того, что все было неожиданно. Но ребята здорово оборонялись: весь матч блокировали броски и подбирали подборы. В итоге, сейчас испытываю отличные чувства».

Отметим, что в этом матче на счету Флери 31 сэйв после 32 бросков.

Добавим, что для Флери этот матч стал 101-м в Кубке Стэнли и теперь он делит первое место по этому показателю в истории «Питтсбурга» с Томом Баррассо.