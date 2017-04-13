Нобель Арустамян: Неделя для фанатов «Ювентуса» идеальная

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал подписание нового контракта между «Ювентусом» и нападающим Пауло Дибалой. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

– Дибала продлил контракт с «Юве» до июня 2022 года. С декабря все тянулось, но случилось наконец. Отличная новость. Тянулось все из-за двух вопросов – отступные («Юве» был категорически против) и имиджевые права на игрока (Пауло открыл новый бренд DybalaMask).

А вообще неделя для фанатов «Ювентуса» идеальная. Победа над «Барсой» и новый контракт Дибалы. Хотя нет, осталось в субботу обыграть «Пескару», – написал комментатор в своем твиттере.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел во всех турнирах 36 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Дибалу в 50 миллионов евро.

Напомним, во вторник в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов 23-летний нападающий сделал дубль в ворота «Барселоны» (3:0).

Дибала продлил контракт с Юве до июня 2022 года. С декабря все тянулось, но случилось наконец. Отличная новость.) #Dybala2022 — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 13 апреля 2017 г.

Тянулось все из-за двух вопросов - отступные(Юве был категорически против) и имиджевые права на игрока(Пауло открыл новый бренд DybalaMask) — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 13 апреля 2017 г.