Суд оставил в силе решение о лишении Кокорина водительских прав на четыре месяца

Тверской районный суд Москвы отклонил жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщает РАПСИ.

Суд признал законным постановление мирового судьи Тверского района о признании Кокорина виновным в совершении административного правонарушения, и назначении ему наказания в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца.

Напомним, что в ночь на 25 февраля сотрудники ГИБДД задержали Кокорина в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении, футболист совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.