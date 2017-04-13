Дмитрий Комбаров: Первое место - это плоды нашей хорошей работы

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, за счет чего красно-белые лидируют в чемпионате России.

- Наверное, в какой-то мере была удача, где-то нам повезло. У любой команды по ходу сезона есть такие моменты. Но в основном — это плоды хорошей работы. Тренерский штаб же не на фарт замены делает. Учитывает обстановку на поле, сильные и слабые стороны футболистов, манеру игры соперника и так далее. Я бы не стал говорить о фарте, - цитирует Комбарова «Матч ТВ».

После 22-х туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 51 очко. В следующем туре красно-белые сыграют с «Зенитом».