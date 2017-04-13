Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль0 : 2Рейнджерс
Хоккей  Миннесота1 : 2 ОТСент-Луис
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Питтсбург3 : 1Коламбус
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Комбаров: Первое место - это плоды нашей хорошей работы

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, за счет чего красно-белые лидируют в чемпионате России.

- Наверное, в какой-то мере была удача, где-то нам повезло. У любой команды по ходу сезона есть такие моменты. Но в основном — это плоды хорошей работы. Тренерский штаб же не на фарт замены делает. Учитывает обстановку на поле, сильные и слабые стороны футболистов, манеру игры соперника и так далее. Я бы не стал говорить о фарте, - цитирует Комбарова «Матч ТВ». 

После 22-х туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 51 очко. В следующем туре красно-белые сыграют с «Зенитом». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Белоус: Крупная федеральная компания вряд ли купит «Ростов»Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, что правительство региона, основной акционер «Ростова», готово продать клуб.«Зенит» выпустил видеоролик к матчу со «Спартаком»«Зенит» представил видеоролик, посвященный матчу 23-го тура РФПЛ со «Спартаком».РФС поздравил «Динамо» с возвращением в премьер-лигуРоссийский футбольный союз (РФС) поздравил московское «Динамо» с досрочным возвращением в премьер-лигу.Суд оставил в силе решение о лишении Кокорина водительских прав на четыре месяцаТверской районный суд Москвы отклонил жалобу нападающего «Зенита» Александра Кокорина на постановление о лишении права управления транспортными средствами на четыре месяца, сообщает РАПСИ.Нападающий Сасин продлил контракт с «Томью»Нападающий «Томи» Дмитрий Сасин подписал новое соглашение с томским клубом, сообщает пресс-служба команды.«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатов«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатовБыл реальный огонь, паника, жертвы. Все ради учений МЧС и других спасательных служб.Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыНеистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыВ воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.Андрей Кобелев: Думаю, «Динамо» в чемпионате России займет место в середине таблицыБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от возвращения бело-голубых в РФПЛ.Олег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьОлег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьСамый титулованный тренер «Спартака» высказал мнение, что матч против «Зенита» станет для красно-белых определяющим в борьбе за «золото».Дмитрий Комбаров: Сыграем с «Зенитом» в наш футболПолузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями в преддверии матча с «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ.Тарас Бурлак: Мы не имели право терять очки с «Томью»Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от матча с «Томью» (2:2) в 22-м туре РФПЛ.Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Локомотивом»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Локомотивом» (0:0).Хави Грасия: Давайте не будем тосковать по тем, кого уже нет в «Рубине»Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от встречи с «Краснодаром» в матче 23-го тура РФПЛ.Лимузин за 10 миллионов? Как Кокорин обходится без водительских правЛимузин за 10 миллионов? Как Кокорин обходится без водительских правЕсли верить социальным сетям, футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин приобрел себе новый автомобиль – лимузин за 10 миллионов.К Ещенко проявляют интерес три клуба РФПЛСразу несколько клубов РФПЛ проявляют интерес к защитнику «Спартака» Андрею Ещенко, сообщает Федеральное агентство новостей.Правительство Ростовской области готово продать «Ростов», если появится покупательПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, основной акционер «Ростова», готово продать клуб, если появится серьезный покупатель.Власти: Долгов по зарплате перед футболистам и тренерами в «Ростове» нетПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове».Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака» (видео)Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака» (видео)Почему для меня матч в Бирмингеме 2 ноября 1983 года – самый памятный.Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпиономГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями в преддверии матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».Александр Тарханов: Нам без разницы, когда финалАлександр Тарханов: Нам без разницы, когда финалГлавный тренер «Урала» рассказал «Советскому спорту» о лучшем нападающем весны Владимире Ильине и о подготовке к финалу Кубка России.
Футбол
Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года
Футбол
Андрей Кобелев: Думаю, «Динамо» в чемпионате России займет место в середине таблицы
Футбол
Дмитрий Комбаров: Сыграем с «Зенитом» в наш футбол
Футбол
Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбароввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости