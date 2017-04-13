Зак Браун: У «Макларена» есть несколько вариантов на замену Алонсо в Монако

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что британская команда пока не определилась с тем, кто заменит испанца Фернандо Алонсо на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.

«Решение о том, кто заменит Фернандо на Гран-при Монако, пока не принято. У нас есть несколько вариантов. Мы дадим знать, когда определимся», – приводит Autosport.com.ru слова Брауна.

Напомним, 28 мая, в день, когда в Монако пройдет шестой этап сезона, 35-летний испанец будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса». Алонсо выступит в Индиане за команду «Андретти Автоспорт».

Ранее сообщалось о том, что Алонсо может заменить его бывший партнер по «Макларену» Дженсон Баттон, объявивший после окончания прошлого сезона о приостановлении карьеры.