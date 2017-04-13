«Спартак» составил петицию к губернатору Петербурга с просьбой помочь вернуться в Единую лигу ВТБ

Член правления петербургского «Спартака» Максим Погорелов поделился мнением об окончании сезона и рассказал о планах команды.

- Команда у нас состоит из молодых питерских ребят. К сожалению, этого мы не видим в других клубах Санкт-Петербурга. Нам не хватило одной победы для попадания в плей-офф, но все, что ни делается – к лучшему.

Было очень приятно услышать слова поддержки от наших болельщиков, которых на встречу в воскресенье пришло в разы больше, чем в начале сезона. Кто-то «Спартак» теперь считает «Зенитом», а кто-то – что «Спартак» ликвидирован в 2014 году. Результатом общения с болельщиками явилась петиция. Это обращение к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть возможность помочь «Спартаку» играть в другом дивизионе. Петиция составлена с просьбой найти возможность, чтобы это была Единая лига ВТБ, - приводит слова Погорелова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, перед началом сезона-2016/17 петербургский «Спартак» из-за финансовых долгов лишился своего названия и был переименован в БК «Кондрашина и Белова». Чуть позже клубу вернули свое название.

Петербургский клуб выступал в Суперлиге-2 и занял там пятое место, уступив ставропольскому «Динамо» два очка.

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