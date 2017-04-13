РФС поздравил «Динамо» с возвращением в премьер-лигу
Российский футбольный союз (РФС) поздравил московское «Динамо» с досрочным возвращением в премьер-лигу.
Повышение в классе бело-голубые обеспечили себе накануне, по итогам 31-го тура первенства ФНЛ.
«РФС поздравляет руководство, тренерский штаб, футболистов и болельщиков «Динамо» с возвращением в РФПЛ. Желаем одному из старейших клубов России со славной историей новых больших успехов и процветания!», - говорится на официальном сайте РФС.
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