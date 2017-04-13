Азар, Ибрагимович, Кейн, Канте, Лукаку и Санчес стали номинантами на звание игрок года в АПЛ
Профессиональная
футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на
звание игрок года в премьер-лиге.
В число номинантов попали: полузащитник Эден Азар («Челси»), форвард Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), форвард Харри Кейн («Тоттенхэм»), полузащитник Нголо Канте («Челси»), форвард Ромелу Лукаку («Эвертон») и полузащитник Алексис Санчес («Арсенал»).
Также PFA назвала номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона.
В этой номинации представлены: полузащитник Деле Алли («Тоттенхэм»), форвард Харри Кейн («Тоттенхэм»), защитник Майкл Кин («Бернли»), форвард Ромелу Лукаку («Эвертон»), голкипер Джордан Пикфорд («Сандерленд»), полузащитник Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим игроком был признан полузащитник «Лестера» Рияд Марез, а лучшим молодым игроком стал Алли.