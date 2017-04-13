Юрий Белоус: Крупная федеральная компания вряд ли купит «Ростов»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, что правительство региона, основной акционер «Ростова», готово продать клуб.

- Правительство Ростовской области с удовольствием бы избавилось от акций «Ростова» еще много лет назад, - цитирует Белоуса «Спорт день за днем». - Ведь решение о том, что бюджетные деньги с течением времени должны уходить из профессиональных клубов, было давно. И все к этому идет. «Ростову» нужно искать нового собственника, но найти его сложно. Это не фабрики или заводы, которые дают прибыль. Ведь даже если купить клуб за доллар, нужно в него много вложить 30-40 миллионов евро, чтобы он был конкурентноспособен.

- Крупная российская компания может купить «Ростов»?

- Крупная федеральная компания вряд ли будет гореть желанием. Разве что их кто-то назначит. Но «Ростов» это не тот клуб, решение по которому принимают на самом высоком уровне. Компания прекрасно понимает, что вернуть деньги будет практически невозможно. Вкладываешь двадцать, а возвращается пять.

