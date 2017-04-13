Даниил Тарасов: Вылет во втором раунде плей-офф – не совсем то, к чему «Динамо» стремилось

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвел итоги сезона.

- Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?

- Я считаю, что регулярный сезон был у нас хорошим, а вот плей-офф нам не удался - снова проиграли тому же сопернику. Вылет во втором раунде - это все-таки не совсем то, к чему мы стремились. В сезоне все играли хорошо, и личными показателями я тоже доволен.

- Что помешало «Динамо» бороться дальше?

- Пока сложно сказать. Летом соберемся, будем смотреть, работать над ошибками, разбирать, чего нам не хватило, и думать, что делать дальше. Сейчас что-то предполагать смысла не вижу.

- Что хотелось бы изменить в следующем сезоне?

- Всегда есть к чему стремиться. Надо улучшать свою игру - буду работать над этим и над физической подготовкой летом.

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