Галлан возглавит «Вегас»

Канадский тренер Жерар Галлан возглавит новичка НХЛ – «Вегас Голден Найтс», сообщает ESPN со ссылкой на своих инсайдеров Скотта Бернсайда и Пьерра Лебрюна. Официально об этом должно быть объявлено в четверг.

Ранее Галлан самостоятельно работал в «Коламбусе» (2003-2006) и «Флориде» (2014-2016).

В сезоне 2015/2016 «пантеры» под его руководством стали победителями дивизиона, добившись лучшего в своей истории результата в регулярном чемпионате.

Также Галлан входил в тренерский штаб «Айлендерс» (2007-2009) и «Монреаля» (2012-2014). А в 2009-2012 годах он был главным тренером клуба QMJHL «Сен-Джон Си Догс», с которым дважды стал чемпионом лиги (2011, 2012) и выиграл Мемориальный кубок (2011).

В 2010 и 2011 годах Галлан признавался лучшим тренером QMJHL и всей CHL.