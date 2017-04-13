Александр Мостовой: При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что при другом тренере «Зенит» выступил бы удачнее в РФПЛ.

– Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения от «Спартака», – сказал Мостовой. – Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал. Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году. Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в «Спартак» неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте. Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля 20:00 мск. После 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.



