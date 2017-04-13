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Pavel и ShtanUdachi сыграют на турнире за Ferrari California

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Павел «Pavel» Бельтюков и Алексей «ShtanUdachi» Барсуков сыграют за сборную Европы на турнире CN vs. EU 2017 (Китай против Европы).

В состав европейской сборной также вошли Себастьян «Xixo» Бентерт, Ян «SuperJJ» Янсен, Йон «Orange» Вестберг, Дима «Rdu» Раду, Александр «Kolento» Мальш и Станислав «StanCifka» Цифка.

За сборную Китая выступят четыре лучших игрока Gold Series Spring Championship, а также четыре игрока, выбранных зрительским голосованием.

CN vs EU Season 4 пройдет с 4 по 14 мая в Шанхае. Призовой фонд турнира составит более 200 000 долларов. Чемпион также получит автомобиль Ferrari California.

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