Шамиль Газизов: «Уфа» как клуб готов к выступлению в Европе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что инфраструктура клуба отвечает требованиям УЕФА.

«Мы соответствуем финансовому fair play УЕФА. А на каком месте в таблице мы будем, станет ясно после 30-го тура. Мы готовы как клуб к выступлению в Европе с точки зрения формальных процедур.

Уверен, никаких негативных моментов не будет – вся наша инфраструктура, включая стадион, соответствует стандартам УЕФА. Мы проходим по всем параметрам», – приводят «Известия» слова Газизова.

Напомним, после 22-го тура «Уфа» занимает шестое место в премьер-лиге, отставая на три очка от четвертого, которое дает право сыграть в Лиге Европы.

В 23-м туре 15 апреля «Уфа» сыграет в гостях с «Амкаром».