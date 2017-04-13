На матче «Спартак» – «Зенит» ожидается аншлаг
Все билеты на матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» распроданы. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
«Все билеты на матч с «Зенитом» проданы онлайн», - говорится в социальной сети красно-белых.
Все билеты на матч с «Зенитом» проданы онлайн ▶️ https://t.co/sn2BjGgeHe pic.twitter.com/qQoUdVcHjm— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 апреля 2017 г.
Игра состоится 16 апреля в 20:00 в Москве. После 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку. Команды разделяют восемь очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически