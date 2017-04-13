Коларж останется в «Амуре» еще на один сезон

Защитник «Амура» Ян Коларж продолжит играть в дальневосточном клубе. 30-летний чех продлил контракт с «тиграми» еще на один сезон.

Следующий сезон станет третьим для Коларжа в «Амуре». Ранее он играл в КХЛ за «Донбасс» (2012-2014) и «Адмирал» (2014-2015). Всего в 267 матчах в лиге игрок обороны набрал 67 (22+45) очков при показателе полезности «+31» и 177 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне Коларж стал участником Матча звезд КХЛ в Уфе.

Добавим, что защитник выступал на трех чемпионатах мира (2014, 2015, 2016). До переезда в КХЛ Коларж играл за «Пардубице», с которым дважды становился чемпионом Экстралиги (2010, 2012). В сезоне 2011/2012 Коларж был признан лучшим защитником лиги.