Юрий Семин: Вполне возможно, на матч с «Арсеналом» внесем изменения в состав

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«В среду мы начали подготовку к матчу с «Арсеналом». Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения.

Что касается «Арсенала», команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы отблагодарим их хорошей игрой», – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».

Напомним, матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 16 апреля на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч Арсенал - Локомотив Место и дата 16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч первого круга в Москве завершился вничью (1:1).