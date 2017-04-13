Юрий Семин: Вполне возможно, на матч с «Арсеналом» внесем изменения в состав
Главный тренер
«Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к матчу 23-го
тура премьер-лиги с «Арсеналом».
«В среду мы начали подготовку к матчу с «Арсеналом». Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения.
Что касается «Арсенала», команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы отблагодарим их хорошей игрой», – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».
Напомним, матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 16 апреля на стадионе «Арсенал» в Туле.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
16 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч первого круга в Москве завершился вничью (1:1).