«Югра» продлила контракты с тремя игроками

«Югра» продлила контракты с нападающими Артемом Булянским и Андреем Алексеевым, а также защитником Александром Угольниковым.

Булянский в сезоне 2016/2017 сыграл за «Югру» 29 матчей и набрал пять (2+3) очков.

Алексеев в 19 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал десять (6+4) очков.

В свою очередь, Угольников сыграл за «Югру» в этом сезоне все 60 матчей. Защитник набрал 11 (3+8) очков.

Контракты с Булянским и Алексеевым рассчитаны на год, с Угольниковым - на два.