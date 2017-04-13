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Миланов приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть с «Ростовом»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов восстановился от травмы колена, полученной в национальной команде.

- Я вчера разговаривал с ним, он приступил к занятиям в общей группе. Ему повезло, он очень быстро смог восстановиться от травмы и сможет сыграть с «Ростовом», если, конечно, главный тренер (Виктор Гончаренко) его выпустит, - сказал агент Миланова Миро Димитров.

В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА, забил в них три мяча и отдал одну голевую передачу. Матч ЦСКА - «Ростов» состоится 15 апреля. 

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