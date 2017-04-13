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Зайцев пропустит первый матч серии с «Вашингтоном»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Торонто» Никита Зайцев не сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».

25-летний российский игрок обороны получил травму нижней части тела в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3).

«Мы рассчитываем на его возвращение, – сказал главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок. – Но я не знаю на 100 процентов, когда это произойдет. Я полагал, что в среду он сможет тренироваться. Но его не было на льду, так что пока он не готов. У нас будут занятия в четверг и пятницу, так что время есть. Во время плей-офф готовность всех оценивается как day to day».

Отметим, что в регулярном чемпионате Зайцев не пропустил ни одного матча и набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «–22» и 38 минутах штрафа.

Место Зайцева в составе в первом матче займет словак Мартин Маринчин, не выходивший на лед с 14 марта.

Напомним, первый матч серии «Вашингтон» – «Торонто» пройдет 13 апреля на льду «столичных».

Матч

Вашингтон - Торонто

Место и дата

14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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