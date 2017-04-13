Фанаты «Краснодара» сняли претензии к руководству клуба по поводу баннера

Представитель фанатского движения «Краснодара» сообщил, что у болельщиков нет претензий к руководству клуба после истории с запретом на пронос баннера в память о жертвах взрыва в метро Петербурга.

«Да, договориться не удалось, но проблема уже не актуальна. По отношению к фанатам клуб очень лоялен. У «Краснодара» лучшее руководство. Запись о баннере появилась в нашей группе, но это мнение отдельно взятого фан-коллектива. У организации «Южная гвардия» на сегодняшний день нет претензий к руководству клуба», – цитирует одного из болельщиков RT.