Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Томас Мюллер: У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.