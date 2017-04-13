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Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА составил символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось представительство «Ювентуса» – пять человек.

Сборная недели:

вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)

защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Леандро Бонуччи («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»);

полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия», Германия), Килиан Мбаппе («Монако», Франция);

форварды: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Пауло Дибала («Ювентус»).

Напомним, «Ювентус» разгромил «Барселону» на «Ювентус Стэдиум» (3:0) в Турине благодаря дублю Дибалы и голу Кьеллини. 

Ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля.

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