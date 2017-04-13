Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
УЕФА составил
символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось
представительство «Ювентуса» – пять человек.
Сборная недели:
вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)
защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Леандро Бонуччи («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»);
полузащитники: Синдзи Кагава («Боруссия», Германия), Килиан Мбаппе («Монако», Франция);
форварды: Антуан Гризманн («Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Пауло Дибала («Ювентус»).
Команда недели в #ЛигаЧемпионов по результатам в Fantasy Football: Роналду, Мбаппе, Кагава + восемь человек из "Ювентуса" и "Атлетико" 💪 pic.twitter.com/LudPU0WFdG— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 апреля 2017 г.
Напомним, «Ювентус» разгромил «Барселону» на «Ювентус Стэдиум» (3:0) в Турине благодаря дублю Дибалы и голу Кьеллини.
Ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля.