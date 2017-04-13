«Зенит» начал продажу билетов на первый матч на новом стадионе, на игре с «Уралом» будет не более 20500 зрителей

«Зенит» начинает реализацию билетов на матч премьер-лиги против «Урала».

Эта встреча станет первой для «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург». Продажа билетов начнется 17 апреля и будет осуществляться в клиентском офисе «Зенита» и флагманских магазинах.

Стоимость билетов составляет от 700 до 2300 рублей. Стадион планируют заполнить до 20500 зрителей: весь нижний ярус новой арены.

Напомним, владельцы абонементов могут получить пригласительные билеты на места наиболее приближенные к тем, которые они занимали на «Петровском».

Ближайшие три домашних матча «Зенит» проведет на новом стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

Первый матч пройдет 22-го апреля в 14:00 против «Урала», «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.