ЦСКА усилил меры безопасности перед матчем с «Ростовом»
ЦСКА объявил об усилении мер безопасности на оставшихся в этом сезоне домашних матчах чемпионата России.
«В связи с усилением мер безопасности на оставшихся домашних играх на «ВЭБ-Арене», включая субботний матч с «Ростовом», увеличен список предметов, запрещенных к проносу на трибуну. На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там», - говорится на официальном сайте армейцев.
Встреча ЦСКА - «Ростов» пройдет 15 апреля, начало - в 14:30 мск.
Матч
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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