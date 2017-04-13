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Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, игра между командами состоялась накануне в Мюнхене и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

«Абсолютно выдающийся матч Мануэля Нойера!», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Матч

Бавария - Реал - 1:2 (1:0)

Голы

Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).

Состав

Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду

Незабитые пенальти

Видаль (Бавария), 45

Предупреждения:

Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45

Удаления:

Мартинес, 61 - нет

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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