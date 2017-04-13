Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Напомним, игра между командами состоялась накануне в Мюнхене и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.
«Абсолютно выдающийся матч Мануэля Нойера!», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Абсолютно выдающийся матч Мануэля Нойера!!— Василий Уткин (@radioutkin) 12 апреля 2017 г.
Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция