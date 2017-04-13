Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборную

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси настаивал на том, чтобы Бауса не вызывал в сборную Икарди в связи с тем, что он женат на бывшей жене друга Месси – Макси Лопеса.

«Ни Хавьер Маскерано, ни Месси, ни кто-либо еще не влиял на мой выбор состава. Никогда, – сказал Бауса после своей отставки. – За восемь месяцев, которые я провел в команде, у меня ни разу не возникали проблемы с игроками, за что я благодарен каждому из них.

Я встречался с Икарди, и он знал, что я могу его вызвать в любой момент. Никогда никто не говорил мне ничего в отношении его».

Напомним, в восьми матчах под руководством Баусы сборная Аргентина одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.