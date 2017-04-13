Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо У-К1 : 2Динамо Балашиха
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Латвия (U-18)1 : 3Канада (U-18)
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Вашингтон- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборную

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси настаивал на том, чтобы Бауса не вызывал в сборную Икарди в связи с тем, что он женат на бывшей жене друга Месси – Макси Лопеса.

«Ни Хавьер Маскерано, ни Месси, ни кто-либо еще не влиял на мой выбор состава. Никогда, – сказал Бауса после своей отставки. – За восемь месяцев, которые я провел в команде, у меня ни разу не возникали проблемы с игроками, за что я благодарен каждому из них.

Я встречался с Икарди, и он знал, что я могу его вызвать в любой момент. Никогда никто не говорил мне ничего в отношении его».

Напомним, в восьми матчах под руководством Баусы сборная Аргентина одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сусо: У «Интера» настоящая депрессия после поражения от «Кротоне»Полузащитник «Милана» Сусо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и КабальероГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионовУЕФА составил символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось представительство «Ювентуса» – пять человек.Полузащитник Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио»Полузащитник Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный твиттер клуба.Нобель Арустамян: Неделя для фанатов «Ювентуса» идеальнаяКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал подписание нового контракта между «Ювентусом» и нападающим Пауло Дибалой.Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаДибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.Сампаоли согласился возглавить сборную АргентиныГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины, сообщает Marca.День в истории. Карлесу Пуйолю исполнилось 39 летСегодня отмечает день рождения известный защитник из Испании Карлес Пуйоль. Ему исполнилось 39 лет.В Италии сообщают, что Дибала подписал с «Ювентусом» новый контрактПо информации Football Italia, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче с «Барселоной», продолжит выступления за туринский клуб.«Барселона» докатилась. Почему каталонцы проиграли «Ювентусу»«Барселона» докатилась. Почему каталонцы проиграли «Ювентусу»«Барса» уступила в Турине «Ювентусу» со счетом 0:3. «Советский спорт» называет одну из версий происходящего с сине-гранатовыми.Георгий Черданцев: Любой, кто на полном серьезе вспоминает «ПСЖ», должен принять решение о смене полаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после первой игры между «Ювентусом» и «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Антонио Кандрева: Мурашки пробежали по всему телу, когда я впервые сыграл в миланском дербиПолузащитник «Интера» Антонио Кандрева дал комментарий перед дерби с «Миланом» в 32-м туре серии а, которое состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».Маттиа Де Шильо: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за еврокубки, нас ждет очень напряженный матчЗащитник «Милана» Маттия Де Шильо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.Альваро Мората: Конте помог мне поверить в себя, рано или поздно мы встретимся вновьФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората дал интервью английскому изданию The Guardian.«Торино» начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды ХартаГолкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.В ближайшее время «МЮ» отправит запрос «Лацио» по трансферу КейтаФорвард «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание talkSPORT.«Манчестер Юнайтед» намерен потребовать Крооса, если Де Хеа захочет уйти в «Реал»«Манчестер Юнайтед» готовится занять жесткую позицию в переговорах с «Реалом», если испанцы возобновят общение по трансферу голкипера Давида Де Хеа, сообщает The Independent.«Милан» подпишет четырехлетний контракт с КолашинацомЗащитник «Шальке» Сеад Колашинац близок к подписанию контракта с «Миланом».Александр Шмурнов: Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтанаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича на матче с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Джорджо Кьеллини: Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не законченоЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Футбол
Шамиль Газизов: «Уфа» как клуб готов к выступлению в Европе
Футбол
Александр Мостовой: При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году
Футбол
Юрий Белоус: Крупная федеральная компания вряд ли купит «Ростов»
Футбол
Азар, Ибрагимович, Кейн, Канте, Лукаку и Санчес стали номинантами на звание игрок года в АПЛ
все новости
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Хавьер Маскерано
Хавьер Маскерановсе новости
Эдгардо Бауса
Эдгардо Баусавсе новости
Мауро Икарди
Мауро Икардивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости