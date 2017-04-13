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Стадион на Крестовском острове получил сертификацию от РФС

Источник:  ТАССКомментарии

Стадион на Крестовском острове получил разрешение на проведение матчей под эгидой РФС, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Сегодня новый стадион в Санкт-Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей. Замечания по стадиону были, но они не касаются поля.

Например, они еще не предоставили документ под названием «Паспорт безопасности», инструкцию по обеспечению безопасности. При этом отмечу, что большую часть наших замечаний они устранили», – приводит ТАСС слова Летина.

Напомним, 31 марта генподрядчик строительства стадиона компания «Метрострой» объявила о завершении адаптации арены к Кубку конфедераций.

Первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля, когда «Зенит» в рамках 24-го тура премьер-лиги сыграет с «Уралом».

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