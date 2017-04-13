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Джон Торторелла: После второго гола «Питтсбурга» мы немного растерялись

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (1:3).

«Думаю, после первого голы мы были в порядке. «Питтсбург» реализовал свой первый же шанс в матче. Но после второго гола мы немного растерялись. Они в свою очередь поднажали, и мы в какой-то момент застряли», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» открыл счет на второй минуте второго периода, а спустя 150 секунд забросил вторую шайбу. В обоих голах поучаствовал форвард Евгений Малкин.

Вторая игра серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.

Матч

Питтсбург - Коламбус - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

Раст (Малкин, Кессел), 21:15 (1:0). Кессел (Малкин, Шульц), 23:45 (2:0 - бол.). Бонино (Хорнквист, Мяяття), 36:25 (3:0). Калверт (Андерсон), 52:41 (3:1).

Место и дата

13 апреля 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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