Джон Торторелла: После второго гола «Питтсбурга» мы немного растерялись

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (1:3).

«Думаю, после первого голы мы были в порядке. «Питтсбург» реализовал свой первый же шанс в матче. Но после второго гола мы немного растерялись. Они в свою очередь поднажали, и мы в какой-то момент застряли», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» открыл счет на второй минуте второго периода, а спустя 150 секунд забросил вторую шайбу. В обоих голах поучаствовал форвард Евгений Малкин.

Вторая игра серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.