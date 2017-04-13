Джон Торторелла: После второго гола «Питтсбурга» мы немного растерялись
Главный тренер «Коламбуса»
Джон Торторелла подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом»
(1:3).
«Думаю, после первого голы мы были в порядке. «Питтсбург» реализовал свой первый же шанс в матче. Но после второго гола мы немного растерялись. Они в свою очередь поднажали, и мы в какой-то момент застряли», – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» открыл счет на второй минуте второго периода, а спустя 150 секунд забросил вторую шайбу. В обоих голах поучаствовал форвард Евгений Малкин.
Вторая игра серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.
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