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Букмекеры не сомневаются, что СКА доведет серию с «Магниткой» до победы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на исход финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.

Напомним, накануне питерцы обыграли уральцев в третьем матче и повели со счетом 2-1.

Коэффициент на то, что команда Олега Знарка выиграет трофей, составляет 1,19, тогда как триумф подопечных Ильи Воробьева идет за 4,26.

Четвертая игра пройдет в Петербурге в пятницу.

Матч

СКА - Металлург Мг

Место и дата

14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



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