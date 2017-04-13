Букмекеры не сомневаются, что СКА доведет серию с «Магниткой» до победы
Букмекерские конторы выставили котировки на исход финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.
Напомним, накануне питерцы обыграли уральцев в третьем матче и повели со счетом 2-1.
Коэффициент на то, что команда Олега Знарка выиграет трофей, составляет 1,19, тогда как триумф подопечных Ильи Воробьева идет за 4,26.
Четвертая игра пройдет в Петербурге в пятницу.
Матч
Место и дата
14 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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