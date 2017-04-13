Букмекеры не сомневаются, что СКА доведет серию с «Магниткой» до победы

Константин Генич: Предъявлять мне по поводу хоккея не надо, комментаторы тут не при чем

Комментатор телеканала «Матч ТВ «Константин Генич ответил футбольным болельщикам, которые остались недовольны решением руководства показать хоккейный матч между СКА и «Метталлургом» в Кубке Гагарина.