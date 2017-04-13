Сергей Устюгов: На чемпионате Норвегии болельщики поддерживали меня, а не своих лыжников
Двукратный чемпион
мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов рассказал о поддержке болельщиков
на чемпионате Норвегии.
«В минувшем сезоне я принял участие в чемпионате Норвегии. Это был важный опыт. Мне запомнился один случай. Мы бежали скиатлон. И шли вместе с Андерсом Глоерсеном, пытались догнать группу лидеров.
Так вот болельщики кричали мне, а не ему. Было слышно только «Устюгов, давай, давай». Это очень запомнилось, – приводит АСН «Тюменская арена» слова Устюгова.
Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км).
Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.
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