«Магнитка» продлила контракт с Кошечкиным на два года

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с вратарем Василием Кошечкиным на два года, сообщается на официальном сайте КХЛ.

34-летний голкипер защищает цвета уральского клуба с 2013 года. В составе «Магнитки» он дважды завоевывал Кубок Гагарина.

В этом сезоне Кошечкин в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ пропустил 86 шайб при 92,7% отраженных бросков. В плей-офф он 15 играх пропустил 31 шайбу (94,4% отраженных бросков).

«Магнитка» в финальной серии Кубка Гагарина встречается со СКА, и после трех встреч уступает со счетом 1-2.