Кагарлицкий и Стасенко останутся в «Северстали»
Игроки «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко в ближайшее время подпишут новые контракты с клубом, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
В нынешнем сезоне нападающий Кагарлицкий в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 48 (16+32) очков, став лучшим бомбардиром клуба.
В активе защитника Стасенко 57 игр и 10 (2+8) очков.
Срок действия контрактов у обоих хоккеистов истекал 30 апреля.
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