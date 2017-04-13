Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и Кабальеро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.

«После матча с «Челси» у Венсана Компани были небольшие проблемы с ногой, и мы не хотели рисковать. Но ему по силам провести на поле все 90 минут.

Вратари? Я доверяю и Браво, и Кабальеро, и мне они оба нравятся. Посмотрим, что будет дальше. В прошлом туре я выбрал Клаудио (Браво). Теперь приму решение в субботу. Все зависит от стиля соперника и увиденного мною на тренировках.

Возвращение Джо Харта? После окончания сезона мы поговорим с ним. Мы следим за всеми игроками, которых отдали в аренду.

Переход Алексиса Санчеса? Сейчас не то время, чтобы говорить на эту тему», – приводит BBC слова Гвардиолы.

В 33-м туре премьер-лиги 15 апреля «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» на стадион «Сэнт-Мэрис».

Добавим, что «Манчестер Сити» занимает четвертое место, но опережает по потерянным очкам идущий третьим «Ливерпуль».