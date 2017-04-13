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Сусо: У «Интера» настоящая депрессия после поражения от «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Милана» Сусо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А. 

Напомним, игра между командами состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Не думаю, что в этом матче есть явный фаворит. «Интер» начнет игру, используя всю свою силу, потому что они хотят выиграть. Мне кажется, у этой команды настоящая депрессия из-за поражения в матче с «Кротоне».

Что касается «Милана», то мы сконцентрированы на тренировках, хотя, некоторые и вспоминают ошибки, допущенные в матче первого круга», – цитирует испанского хавбека «россонери» Football Italia.

Матч

Интер - Милан

Место и дата

15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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