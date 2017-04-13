Стефан Да Коста: Пока не разговаривал с ЦСКА по новому контракту

Форвард ЦСКА Стефан Да Коста заявил, что не начинал переговоры с клубом о продлении контракта, и не исключил своего возвращения в НХЛ.

«Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне, в данный момент сконцентрирован на сборной. Уже после буду принимать решение, рассматривать все варианты.

Безусловно, возвращение в Северной Америку будет одной из опции, посмотрим. С ЦСКА пока не разговаривал по новому контракту», – приводит «Р-Спорт» слова Да Косты.

Напомним, 27-летний француз провел в ЦСКА последние три сезона и в 133 матчах в лиге набрал 124 (61+63) очка при показателе полезности «+44» и 52 минутах штрафа. Контракт Да Косты с ЦСКА истекает 30 апреля.

С 2011 по 2014 годы форвард выступал в системе «Оттавы» и отметился 11 (7+4) очками в 47 матчах НХЛ. При этом в АХЛ за «Бинхэмтон Сенаторс» он набрал 132 (44+88) очка в 159 матчах.

Сейчас Да Коста находится в расположении сборной Франции, которая 13 и 15 апреля проведет два матча с Россией в рамках Еврочелленджа.