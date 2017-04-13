В 2017 году объем рынка киберспорта в России составит более $37 млн

Аналитики SuperData и PayPal опубликовали отчет об исследовании европейского рынка киберспорта.



В 2016 году рынок киберспорта Швеции стал самым крупнейшим в Европе и составил $40 млн, на втором месте расположилась Россия - $35,4 млн, а третье место заняла Франция - $22 млн.



По прогнозам, в 2017 году объем рынка киберспорта в России составит $37,6 млн, а в 2018 году - $40,1 млн.

В России наибольшая возрастная группа любителей киберспорта приходится на людей от 25 до 34 лет (35%).

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