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«Динамо» (Балашиха) повело в серии с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) в финале плей-офф ВХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Усть-каменогорсокое «Торпедо» дома уступило балашихинскому «Динамо» (1:2) в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.

У хозяев льда отличился Евгений Фадеев, у гостей - Владимир Брюквин и Алексей Маклюков.

Вторая встреча также пройдет в Усть-Каменогорске в пятницу.

Матч

Торпедо У-К - Динамо Бшх - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

Брюквин (Волков), 0:33 (0:1). Маклюков (Злобин), 33:54 (0:2). Фадеев 39:44 (1:2).

Место и дата

13 апреля 15:30, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция

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