«Динамо» (Балашиха) повело в серии с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) в финале плей-офф ВХЛ
Усть-каменогорсокое «Торпедо» дома уступило балашихинскому «Динамо» (1:2) в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.
У хозяев льда отличился Евгений Фадеев, у гостей - Владимир Брюквин и Алексей Маклюков.
Вторая встреча также пройдет в Усть-Каменогорске в пятницу.
Матч
Торпедо У-К - Динамо Бшх - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Брюквин (Волков), 0:33 (0:1). Маклюков (Злобин), 33:54 (0:2). Фадеев 39:44 (1:2).
Место и дата
13 апреля 15:30, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция
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