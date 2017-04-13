Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо У-К1 : 2Динамо Балашиха
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Латвия (U-18)1 : 3Канада (U-18)
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Вашингтон- : -Торонто
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Ак Барс» и голкипер клуба Станислав Галимов расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Юрий Николаев.

В этом сезоне 29-летний Галимов в регулярном чемпионате КХЛ провел 24 матча, в которых пропустил 42 шайбы при 92,6% отраженных бросков. В плей-офф он не провел ни одного матча, проиграв конкуренцию Эмилю Гарипову.

«Галимов покинул «Ак Барс». Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Что касается будущего Станислава, об этом говорить слишком рано», - сказал Николаев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стефан Да Коста: Пока не разговаривал с ЦСКА по новому контрактуФорвард ЦСКА Стефан Да Коста заявил, что не начинал переговоры с клубом о продлении контракта, и не исключил своего возвращения в НХЛ.Лучше шоу, чем его имитация. Почему «Матч ТВ» не правЛучше шоу, чем его имитация. Почему «Матч ТВ» не правОбозреватель «Советского спорта» отвечает Павлу Лысенкову: зрителю нужно качественное спортивное зрелище.Кагарлицкий и Стасенко останутся в «Северстали»Игроки «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко в ближайшее время подпишут новые контракты с клубом, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.«Магнитка» продлила контракт с Кошечкиным на два годаМагнитогорский «Металлург» продлил контракт с вратарем Василием Кошечкиным на два года, сообщается на официальном сайте КХЛ.Букмекеры не сомневаются, что СКА доведет серию с «Магниткой» до победыБукмекерские конторы выставили котировки на исход финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.«Югра» продлила контракты с тремя игроками«Югра» продлила контракты с нападающими Артемом Булянским и Андреем Алексеевым, а также защитником Александром Угольниковым.Коларж останется в «Амуре» еще на один сезонЗащитник «Амура» Ян Коларж продолжит играть в дальневосточном клубе. 30-летний чех продлил контракт с «тиграми» еще на один сезон.«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» прав«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» правФанаты футбола в шоке. Им не показали матч «Бавария» – «Реал», потому что хоккейная игра СКА – «Магнитка» слишком затянулась.Александр Кожевников: СКА одной ногой висит у Кубка ГагаринаАлександр Кожевников: СКА одной ногой висит у Кубка ГагаринаДвукратный олимпийский чемпион в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о финальной серии Кубка Гагарина СКА – «Магнитка».Даниил Тарасов: Вылет во втором раунде плей-офф – не совсем то, к чему «Динамо» стремилосьНападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвел итоги сезона.Владимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургомВладимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургомЛидер атак «Ак Барса» рассказал о детской мечте стать вратарем, о тяге к медицине и о своем новом увлечении – серфинге.Александр Кожевников: «Магнитка» сможет победить, только если Кошечкин продолжит выручатьДвукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников сделал проноз на финальную серию Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом».Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Ягр и в 58 играет!» Измученный СКА засыпает и зажигает (видео)«Ягр и в 58 играет!» Измученный СКА засыпает и зажигает (видео)После долгой победы над «Металлургом» игроки СКА Егор Яковлев и Никита Гусев засыпали, а Александр Дергачев улыбался.«Я их всех знаю!» Как Знарок и Воробьев снова нас с вами обыграли (видео)«Я их всех знаю!» Как Знарок и Воробьев снова нас с вами обыграли (видео)Чем главные тренеры СКА и «Магнитки» смогли удивить нас за две минуты.Александр Гуськов: «Магнитка» сломлена? Не верюАлександр Гуськов: «Магнитка» сломлена? Не верюЭксперт, второй защитник-снайпер в отечественных чемпионатах Александр Гуськов – о победе СКА в третьем матче финальной серии.Крис Ли: Кошечкин – лучший голкипер в КХЛ. Надеемся, он приведет нас к третьему чемпионствуЗащитник «Металлурга» Крис Ли поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).Александр Медведев: Все нытики, которые говорят, что у нас хоккей плохой, пускай посмотрят несколько раз матчи СКА и «Магнитки»Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).Дацюк не сыграет в финале Кубка ГагаринаЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о состоянии нападающего армейцев Павла Дацюка.Илья Воробьев: Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас к четвертому готовимсяГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).
Футбол
Шамиль Газизов: «Уфа» как клуб готов к выступлению в Европе
Футбол
Александр Мостовой: При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году
Футбол
Юрий Белоус: Крупная федеральная компания вряд ли купит «Ростов»
Футбол
Азар, Ибрагимович, Кейн, Канте, Лукаку и Санчес стали номинантами на звание игрок года в АПЛ
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Станислав Галимов
Станислав Галимоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости