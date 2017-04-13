«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Галимовым
«Ак Барс» и голкипер клуба Станислав Галимов расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Юрий Николаев.
В этом сезоне 29-летний Галимов в регулярном чемпионате КХЛ провел 24 матча, в которых пропустил 42 шайбы при 92,6% отраженных бросков. В плей-офф он не провел ни одного матча, проиграв конкуренцию Эмилю Гарипову.
«Галимов покинул «Ак Барс». Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Что касается будущего Станислава, об этом говорить слишком рано», - сказал Николаев.
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