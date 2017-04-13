«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести Окслейд-Чемберлена

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.

Как сообщает The Telegraph, на игрока сборной Англии претендует «Ливерпуль», который готов отдать за него 35 млн фунтов. Ранее сообщалось, что в стане мерсисайдского клуба решили обдумать вопрос этой сделки, однако, сейчас в руководство «красных» твердо решило побороться за футболиста «пушкарей».

Отметим, что по информации СМИ, главным претендентом на англичанина является «Манчестер Юнайтед», который готов осуществить его трансфер по инициативе главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел на клубном уровне 37 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

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