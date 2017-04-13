Рональд Куман: Лукаку сказал мне, что не продлит контракт с «Эвертоном»
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос журналиста о будущем нападающего Ромелу Лукаку в ливерпульском клубе.
«Он сказал мне, что не будет продлевать контракт с нашей командой», - сказал специалист на пресс-конференции в преддверии домашней встречи «Эвертона» с «Бернли» с 33-м туре чемпионата Англии.
Напомним, Лукаку с 23 мячами возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона АПЛ.
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