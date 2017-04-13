Давид Юрченко: В матче с «Зенитом» мы потеряли больше, чем набрали
Голкипер «Анжи» Давид Юрченко отметил, что команда очень жалеет об упущенной победе в выездном матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).
- Жалко не то слово. Обидно. Мы потеряли больше, чем набрали. «Зенит» - очень хорошая команда, но в этот день мы смотрелись куда лучше и больше заслуживали победу, - сказал Юрченко.
В следующем туре махачкалинцы примут «Крылья Советов». Игра пройдет 15 апреля.
Матч
Место и дата
15 апреля 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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