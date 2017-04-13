Филипе Луис: В ответном матче «Лестер» пойдет на риск, нам нельзя упускать из виду Мареза и Варди
Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис пообщался с представителями СМИ после победы над «Лестером» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нет, это не слабый результат. «Атлетико» обыграл «Лестер», и при этом не дал своему сопернику забить. Думаю, мы отлично справились с задачей. На мой взгляд, наша команда доминировала на протяжении всей игры.
Ответный матч? Думаю, у соперника будет больше шансов, а учитывая результат первой встречи, «Лестер» начнет рисковать. Поэтому, «Атлетико» должен провести идеальный матч, особенно это касается защитной линии. У них есть такой мастер, как Рияд Марез и очень быстрый форвард Джейми Варди. Нам нельзя упускать их из виду.
Что касается Гризманна, то это настоящий феномен, который играет на высшем уровне. Но я бы отметил и защитников «Атлетико», – приводит слова бразильца Football Espana.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.
Матч
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77)
Предупреждения:
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция