Филипе Луис: В ответном матче «Лестер» пойдет на риск, нам нельзя упускать из виду Мареза и Варди

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис пообщался с представителями СМИ после победы над «Лестером» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нет, это не слабый результат. «Атлетико» обыграл «Лестер», и при этом не дал своему сопернику забить. Думаю, мы отлично справились с задачей. На мой взгляд, наша команда доминировала на протяжении всей игры.

Ответный матч? Думаю, у соперника будет больше шансов, а учитывая результат первой встречи, «Лестер» начнет рисковать. Поэтому, «Атлетико» должен провести идеальный матч, особенно это касается защитной линии. У них есть такой мастер, как Рияд Марез и очень быстрый форвард Джейми Варди. Нам нельзя упускать их из виду.

Что касается Гризманна, то это настоящий феномен, который играет на высшем уровне. Но я бы отметил и защитников «Атлетико», – приводит слова бразильца Football Espana.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.