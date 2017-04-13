Георгий Черданцев – об игре Нойера: После стольких спасений обидно пропускать между ног

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Напомним, игра между командами состоялась накануне в Мюнхене и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

«Как же обидно после таких спасений пропустить между ног! Но кто камень бросит? Великий Нойер, в любом случае великий!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Как же обидно после таких спасений пропустить между ног! Но кто камень бросит? Великий Нойер в любом случае, великий! — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 12 апреля 2017 г.

Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».