Георгий Черданцев – об игре Нойера: После стольких спасений обидно пропускать между ног
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Напомним, игра между командами состоялась накануне в Мюнхене и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.
«Как же обидно после таких спасений пропустить между ног! Но кто камень бросит? Великий Нойер, в любом случае великий!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Как же обидно после таких спасений пропустить между ног! Но кто камень бросит? Великий Нойер в любом случае, великий!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 12 апреля 2017 г.
Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция